GEW: Geflüchtete Kinder müssen schnell in die Schule

27.11.2017 Bremen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vermisst ein Gesamtkonzept für die schnelle Integration geflüchteter Kinder und Jugendliche in das deutsche Schulsystem. Es gebe immer noch zu wenige Lehrer und Sozialpädagogen, und oft müssten Kinder lange warten, bis sie einer Schule zugewiesen würden, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe bei der Vorstellung der Studie "Chancen und Hoffnung durch Bildung". Viele Kinder kämen nach Jahren der Flucht traumatisiert in Deutschland an. "Ihre erste Schulklasse ist für sie auch ihr erster sicherer Hafen."