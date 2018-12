G20-Gipfel endet - Einigung völlig offen

01.12.2018 Buenos Aires. Überschattet von zahlreichen Konflikten geht der G20-Gipfel in Buenos Aires heute zu Ende. Es ist völlig unklar, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Abschlusserklärung einigen können. Kanzlerin Angela Merkel will am Rande des Gipfels sowohl US-Präsident Donald Trump als auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Die Verhandlungen über die G20-Abschlusserklärung gestalten sich äußerst schwierig. Vor allem bei den Punkten Klimawandel, Migration und beim Umgang mit Strafzöllen und drohendem Protektionismus hakt es.