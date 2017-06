Günther soll zum Kieler Ministerpräsidenten gewählt werden

28.06.2017 Kiel. Knapp zwei Monate nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein stellt sich CDU-Landeschef Daniel Günther am Vormittag zur Wahl des Ministerpräsidenten. Die "Jamaika"-Koalition aus CDU, Grünen und FDP verfügt im neuen Kieler Landtag über 44 der 73 Sitze. Die Wahl des 43-Jährigen zum Nachfolger von Regierungschef Torsten Albig gilt als sicher. Am Nachmittag sollen im Landtag dann die sieben Minister der Regierung Günther vereidigt werden. Zuvor will sich das Kabinett konstituieren.