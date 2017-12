Fußgängerin findet in Berlin Bündel mit Frauenleiche

23.12.2017 Berlin. Trauriger Fund kurz vor Weihnachten in Berlin: Eine Passantin hat am Morgen im Stadtteil Wedding ein Stoffbündel entdeckt, in dem die Leiche einer Frau eingewickelt war. Die Verletzungen und der Situation vor Ort deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler seien dabei, Anwohner zu befragen, unter welchen Umständen und zu welcher Uhrzeit das Bündel an den Straßenrand gelangt sein könnte.