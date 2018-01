31.01.2018 Bochum. Der deutsche Fußball und insbesondere der VfL Bochum trauern um Trainer Rolf Schafstall. Nach VfL-Angaben vom Mittwoch starb der am 22. Februar 1937 in Duisburg geborene Fußball-Lehrer am Dienstag im Alter von 80 Jahren. Schafstall trainierte neben den Bochumern unter anderem den MSV Duisburg, den FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96.