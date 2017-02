14.02.2017 Aalen. Fußball-Drittligist VfR Aalen ist mit Schulden in Millionenhöhe insolvent. Der Spielbetrieb in dieser Saison und die Lizenz für die kommende Spielzeit sei dadurch aber nicht gefährdet, teilte der Verein mit. Spieler und Mitarbeiter sollen ihre Gehälter "in vollem Umfang" weiter gezahlt bekommen. Nach Angaben des VfR droht dem Club für diese Saison ein Abzug von bis zu neun Punkten durch den Deutschen Fußball-Bund.