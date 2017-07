Frisör in Gaza stylt Kunden die Haare mit Feuer

06.07.2017 Rafah. Der Frisör Ramadan Adwan setzt auf einen besonders heißen Look: Der 38-Jährige Palästinenser aus dem Gazastreifen stylt seinen Kunden die Haare mit Feuer. Dafür sprüht er die Haare mit einem Spray ein und zündet dieses anschließend an. "Ich habe es erfunden", sagt er über das Mittel. "Es ist ein Geheimnis." Es enthalte drei Bestandteile, einer schütze die Haut, einer die Haare, ein weiterer glätte die Haare. Nach der Behandlung sieht es aus wie lackiert. Bei bis zu 20 Männern pro Tag wende er die Technik an.