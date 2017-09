Frauenaktion: Protestpinkeln gegen Toilettenmangel

23.09.2017 Amsterdam. Aus Protest gegen einen Mangel an öffentlichen Toiletten für Frauen haben zahlreiche Niederländerinnen ihre Notdurft demonstrativ in Pissoirs verrichtet. Nach Angaben der Aktionsgruppe "Zeikwijven" pinkelten in vier Städten mehrere hundert Frauen in derartigen Männer-Stehtoiletten oder auch im Freien. Auslöser der Aktion war die Verurteilung der Amsterdamerin Geerte Piening wegen Wildpinkelns zu einer Geldstrafe von 90 Euro. Ein Richter hatte vor kurzem Empörung mit der Erklärung ausgelöst, im Notfall hätte die 23-Jährige ja auch ein Pissoir aufsuchen können.