Frau versprüht Reizgas in Fastfood-Restaurant

02.09.2017 Magdeburg. Eine betrunkene Frau hat in einem Fastfood-Restaurant in Sachsen-Anhalt mit Reizgas um sich gesprüht. Dabei wurden in dem Restaurant im Norden Magdeburgs vier Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 19-Jährige hatte mit dem Reizgas um sich gesprüht, als sie an der Kasse anstand. Wegen einer Reizung der Atemwege mussten vier Gäste medizinisch behandelt werden. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille gemessen. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.