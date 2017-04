Frau landet mit Auto in Schlafzimmerbett

08.04.2017 Pfullingen. Eine 21-Jährige ist bei einer Irrfahrt mit dem Auto in dem Schlafzimmerbett einer Familie in Pfullingen in Baden-Württemberg gelandet. Die junge Frau sei schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich, sagte ein Sprecher am Morgen. Sie habe gestern Abend aus nochungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei von der Straße abgekommen. Danach fuhr sie 250 Meter über eine Wiese, krachte schließlich durch die Wand des Wohnhauses und kam mit dem Fahrzeug auf dem Bett zum Stehen. Die Bewohner waren zwar zu Hause, zum Glück aber noch nicht schlafen gegangen.