Frau bei Explosion in Mietshaus getötet

01.04.2017 Die Explosion in einem Haus in Dortmund hat ein Todesopfer gefordert. Rettungskräfte fanden in den Trümmern die Leiche einer 36 Jahre alten Mieterin. Tatverdächtig ist ein 48 Jahre alter Mieter, der die Explosion aus unbekannten Gründen ausgelöst haben soll. Der Mann sei bei der Tat selbst schwer verletzt worden und noch nicht vernehmungsfähig, sagte die zuständige Staatsanwältin. Die 36-Jährige Mieterin war zuvor stundenlang in den Trümmern gesucht worden. Rettungskräfte hatten ihr Mobiltelefon in dem Haus geortet.