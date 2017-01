Frankreichs Sozialisten suchen ihren Präsidentschaftskandidaten

22.01.2017 Paris. Die Anhänger der französischen Sozialisten stimmen heute über ihren Präsidentschaftskandidaten ab. Sieben Bewerber treten an. Neben dem früheren Premier Manuel Valls gelten zwei Vertreter des linken Flügels als aussichtsreiche Anwärter: die beiden Ex-Minister Benoît Hamon und Arnaud Montebourg. Die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen kommen in die entscheidende Stichwahl in einer Woche. In Umfragen liegt die Sozialistische Partei des scheidenden Staatschefs François Hollande weit hinter dem Konservativen François Fillon und der Front-National-Kandidatin Marine Le Pen.