Frankreichs Nationalfeiertag mit Trump

14.07.2017 Paris. Mit US-Präsident Donald Trump als Ehrengast begeht Frankreich heute seinen Nationalfeiertag. Die Feiern werden überschattet vom Anschlag von Nizza vor genau einem Jahr. Trump schaut am Vormittag bei der traditionellen Militärparade auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées zu. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte ihn anlässlich des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren eingeladen, auch 200 US-Militärs sind deshalb bei der Parade dabei. Trump war bereits gestern in Frankreich eingetroffen und hatte sich mit Macron getroffen.