Flugzeugwrack am Bodensee geborgen

09.08.2017 Konstanz. Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Bodensee sind große Teile des Wracks geborgen worden. Ein Sprecher der Polizei sagte, der Einsatz sei abgeschlossen. Auch die Identität der Insassen ist inzwischen geklärt: Neben dem 74 Jahre alten Piloten war nach Polizeiangaben auch seine 75 Jahre alte Partnerin an Bord. Beide sind Schweizer Staatsangehörige. Die Propellermaschine war gestern Mittag mit zwei Menschen an Bord in Zürich gestartet und wenig später nahe der Blumeninsel Mainau ins Wasser gestürzt.