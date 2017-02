Flugzeug stürzt in Melbourne ab - Alle fünf Insassen wohl tot

21.02.2017 Sydney. Beim Absturz eines Kleinflugzeug auf ein Gebäude in Melbourne sind wohl alle fünf Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Zu diesem Zeitpunkt könne man nur den Hinweis geben, dass es darüber hinaus keine weiteren Opfer gebe. Das sagte ein Polizeisprecher dem Sender ABC. Es sehe aber so aus, dass alle fünf Menschen an Bord der Chartermaschine ums Leben gekommen seien. Das Flugzeug war in der Nähe eines Flughafens in Melbourne in ein Gebäude gekracht. Augenzeugen berichteten von Explosionen, Feuer und schwarzem Rauch. Die Gegend wurde evakuiert.