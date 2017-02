Flugzeug kollidiert mit Windkraftanlage

02.02.2017 Melle. In Deutschland ist ein Flugzeug mit einer Windkraftanlage kollidiert. Bei dem Unglück in der Nähe der niedersächsischen Stadt Melle bei Osnabrück kam nach Polizeiangaben der Pilot ums Leben. "Es ist nach unseren Erkenntnissen erstmals in Deutschland, dass es eine solche Kollision gab", sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung der dpa. Die Umstände des Unglücks sind noch unklar, ebenso die Identität des Piloten. Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um eine einmotorige Propellermaschine.