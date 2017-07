Flüchtlingskrise: Beratungen in Rom und Tallinn

06.07.2017 Rom. In der Flüchtlingskrise bringt Italien heute Vertreter von afrikanischen und europäischen Staaten an einen Tisch. Das Hauptankunftsland für Migranten in Europa will die Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Bereich der Sicherheit stärken und für mehr Unterstützung werben. Die Konferenz findet parallel zum EU-Innenministertreffen im estnischen Tallinn statt. Dort wird es vor allem um italienische Forderungen nach mehr Unterstützung in der Flüchtlingskrise gehen.