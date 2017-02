Filmpreise César an "Elle" von Verhoeven und Isabelle Huppert

25.02.2017 Paris. Der französischer Psycho-Thriller "Elle" von Paul Verhoeven hat den César für den besten Film gewonnen. Der Film handelt von einer Frau, die mehrmals von einem Einbrecher vergewaltigt wird. Das Psychodrama geht bei den Oscars in der Kategorie bester ausländischer Film in den Wettkampf. Isabelle Huppert, die in dem Film die Hauptrolle spielt, erhielt die Trophäe als beste Schauspielerin. Ihre Darstellung hat der 63-Jährigen auch bei den Oscars in dieser Kategorie eine Nominierung eingebracht. Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt.