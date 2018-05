Fifa hebt Suspendierung Guatemalas auf

01.06.2018 Guatemala-Stadt. Der Fußball-Weltverband Fifa hat nach 19 Monaten die Suspendierung der guatemaltekischen Fußball-Föderation aufgehoben. Fedefut erhalte damit alle Rechte als Fifa-Mitglied zurück, hieß es in einem Schreiben an den Verband in Zürich. Mannschaften und Clubs, die von Fedefut repräsentiert werden, dürften nun wieder an internationalen Turnieren teilnehmen. Guatemala, das sich noch nie eine für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, war im Oktober 2016 nach einem Korruptionsskandal von internationalen Fußball-Wettbewerben ausgeschlossen worden.