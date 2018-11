Feuervulkan in Guatemala ist wieder aktiv

29.11.2018 Guatemala-Stadt. Gut ein halbes Jahr nach dem Ausbruch des Volcán de Fuego (Feuervulkan) in Guatemala mit mindestens 194 Todesopfern hat der Vulkan wieder verstärkt Aktivität gezeigt. Die Explosionen ereigneten sich acht- bis zehnmal pro Stunde und ließen eine knapp fünf Kilometer hohe Aschewolke aufsteigen, wie die verantwortliche Katastrophenschutz-Behörde in Guatemala-Stadt mitteilte. Die neuerlichen Explosionen versetzten die Bewohner der angrenzenden Gemeinden in Alarmbereitschaft.