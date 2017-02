Festnahme nach mutmaßlichem Mord an Kim Jong Uns Halbbruder

15.02.2017 Kuala Lumpur. Der älteste Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist vermutlich einem Giftmord zum Opfer gefallen. Die Polizei in Malaysia nahm eine Frau fest, die offenbar beteiligt war. Der 45-Jährige war auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur angegriffen worden, als er nach China fliegen wollte. Südkorea beschuldigte das Regime in Pjöngjang, hinter dem Anschlag zu stecken. Früher wurde Kim Jong Nam als möglicher Nachfolger seines Vaters gehandelt. Dann fiel er jedoch in Ungnade.