Festnahme nach Vergewaltigung einer Camperin an der Sieg

08.04.2017 Bonn. Nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin in der Bonner Siegaue, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 31-Jährige aus dem Raum Siegburg soll am vergangenen Wochenende ein junges Paar beim Zelten überfallen und die 23-Jährige Frau vergewaltigt haben. Fußgänger hatten den Mann entdeckt, der dem mit einem Phantombild gesuchten mutmaßlichen Täter ähnlich sah. Als der die Polizei sah, warf er seinen Rucksack weg, versuchte wegzurennen, wurde aber schnell gestellt. Der Verdächtige ist in Polizeigewahrsam.