04.12.2017 Nach dem Wohnhausbrand mit vier Todesopfern in Saarbrücken hat die Polizei eine 37-jährige Bewohnerin festgenommen. Gegen sie liege der Verdacht der Brandstiftung vor, sagte ein Polizei-Sprecher.

Das Feuer in dem fünfstöckigen Wohnhaus war laut Polizei am Sonntagnachmittag vermutlich im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Flammen hätten sich rasch bis zur dritten Etage ausgebreitet. Die Feuerwehr rettete 29 Menschen. Zehn kamen in ein Krankenhaus. (dpa)