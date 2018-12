Festnahme in Mannheim - Polizei prüft Bezug zu Nordbaden

22.12.2018 Mannheim. Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Mannheim am Freitagabend einen Mann festgenommen. Die Beamten prüfen nun die Identität des Mannes und einen möglichen Zusammenhang zur Festnahme dreier Terrorverdächtiger in Nordbaden, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Bei vier Wohnungsdurchsuchungen hatte die Polizei am Mittwochabend drei Terrorverdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt mitteilten, stehen sie im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben.