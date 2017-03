Festnahme in Herne: Identität von weiterer Leiche unklar

10.03.2017 Herne. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Kindermörders aus Herne ist die Identität der weiteren gefundenen Leiche noch nicht geklärt. Bislang ist nach Polizeiangaben auch nicht bekannt, welche Beziehung der mutmaßliche Täter zu dem Mann hatte, dessen Leiche in den Ruinen einer brennenden Wohnung entdeckt wurde. Das Feuer war in der Nähe des Imbisses ausgebrochen, in dem sich der gesuchte Marcel H. der Polizei gestellt hatte. Die Polizei will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler vorstellen.