Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum in Wittenberg

31.10.2017 Wittenberg. Anlässlich des Reformationsjubiläums hat in der Wittenberger Schlosskirche der zentrale Festgottesdienst begonnen. Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel wird bei der Zeremonie an den Thesenanschlag des Theologen Martin Luther am 31. Oktober 1517 erinnert. Merkel war an der Kirche von Hunderten Schaulustigen mit Jubel, aber auch einzelnen "Hau ab!"-Rufen empfangen worden. Im Anschluss ist für den späten Nachmittag ein Festakt geplant.