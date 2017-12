Fatih Akins Film "Aus dem Nichts" rückt im Oscar-Rennen vor

15.12.2017 Los Angeles. Der deutsche Film "Aus dem Nichts" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Das NSU-Drama von Regisseur Fatih Akin schaffte es auf die "Shortlist" von insgesamt neun Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr hatte es die Tragikomödie "Toni Erdmann" von Maren Ade als deutscher Beitrag auf die Shortlist und später in die Endrunde der fünf Nominierten geschafft, bei der Preis-Gala gewann aber das iranische Drama "The Salesman" von Asghar Farhadi den Auslands-Oscar.