Fast jeder Vierte isst regelmäßig Pizza, Burger und Co

03.01.2018 Berlin. 23 Prozent der Bundesbürger holen sich mindestens einmal in der Woche unterwegs belegte Brötchen, Burger, Pizza oder andere Snacks. 20 Prozent gehen ein- oder mehrmals wöchentlich essen. Das geht aus dem Ernährungsreport 2018 hervor, den Bundesernährungsminister Christian Schmidt in Berlin vorstellte. Zugleich sagen 43 Prozent der Bundesbürger, so gut wie täglich zuhause zu kochen. Schmidt betonte auch: "Übergewicht ist ein ernstzunehmendes Problem." 15 Prozent der Menschen zwischen 3 und 17 Jahren seien übergewichtig.