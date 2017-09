Fans in Stuttgart zu "lautem Zeichen" aufgefordert

04.09.2017 Stuttgart. Das Stuttgarter Publikum wurde vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Norwegen aufgefordert, sich eindeutig von den Krawallmachern von Prag zu distanzieren. "Lasst uns ein klares Zeichen setzen, dass wir so etwas wie in Prag nicht wollen", sagte der Stadionsprecher zu den Fans. Das Publikum reagierte mit Beifall. Bundestrainer Joachim Löw hatte nach rechtsradikalen Parolen und Schmähgesängen von rund 200 deutschen Zuschauern in Tschechien schon zuvor zu Fairness im Stadion aufgefordert.