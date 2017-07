Familienstreit eskaliert - Mann bei SEK-Einsatz erschossen

11.07.2017 Weddersleben. SEK-Beamte haben bei einem Einsatz im Harz einen 28-Jährigen erschossen. Der Mann hatte ein Familienmitglied mit einer Waffe bedroht und sich anschließend in seinem Zimmer in dem Haus im Weddersleben verschanzt, wie die Polizei. Beamte des Spezialeinsatzkommandos rückten an. Kaum hatten die Beamten das Haus betreten, schoss der 28-Jährige nach Angaben der Polizei mit einer Kalaschnikow auf die Einsatzkräfte. Darauf erwiderten die Beamten das Feuer und töteten den Mann. Ein SEK-Beamter wurde laut Polizei durch einen Schuss des 28-Jährigen schwer verletzt.