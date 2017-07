Familiendrama: Mann erschießt Ehefrau und Freund der Tochter

16.07.2017 Nürtingen. Familiendrama in Baden-Württemberg: Ein 52 Jahre alter Mann soll in Nürtingen seine Ehefrau und den Freund seiner Tochter erschossen haben. Vor den tödlichen Schüssen habe es einen Streit in der Wohnung der Tochter des Tatverdächtigen gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dort hielt sich auch die Frau des 52-Jährigen auf. Als Motiv für das Drama vermuten die Ermittler "andauernde familiäre Probleme". Weitere Details nannten die Behörden aber nicht. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.