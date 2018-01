Familie und Freunde nehmen Abschied von Dolores O'Riordan

23.01.2018 Ballybricken. Familienmitglieder und Freunde der kürzlich gestorbenen Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan haben in einer emotionalen Trauerfeier Abschied von der 46-Jährigen genommen. An dem Gottesdienst in der Saint-Ailbe's-Kirche in O'Riordans ländlichem Heimatort Ballybricken im Westen Irlands nahmen etwa 200 Menschen teil. O'Riordan wurde anschließend im engsten Familienkreis beigesetzt. O'Riordan war am 15. Januar in einem Hotel in London leblos aufgefunden worden. Die Todesursache ist Gegenstand einer Untersuchung. Ein Verbrechen schließt die Polizei aus.