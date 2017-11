Familie überlebt Hauseinsturz in Berlin

21.11.2017 Berlin. Riesiges Glück hatte am Abend eine Familie in Berlin - alle vier haben den Einsturz ihres Hauses überlebt. Aus noch ungeklärter Ursache war der zweistöckige Bau in sich zusammengesackt. Das Haus ist nur noch ein Trümmerhaufen. Zwei Erwachsene und zwei Kinder überlebten. Drei von ihnen wurden verletzt. Medienberichten zufolge könnte eine Gasexplosion das Unglück verursacht haben. Die Behörden bestätigten das aber nicht. Sobald das Tageslicht es zulässt, sollen die Trümmer weiter untersucht werden.