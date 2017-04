Fahnder suchen Verdächtigen im Mordfall Bögerl

06.04.2017 Heidenheim. Knapp sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim haben die Ermittler einen Verdächtigen im Visier. Mit Phantombild und Stimmprobe suchen sie nach einem noch unbekannten Mann, der die Tat vergangenen Sommer vor Zeugen zugegeben hat. "Nach unserer Einschätzung könnte dieser Unbekannte tatsächlich der Mörder von Maria Bögerl sein", sagte Michael Bauer von der Ulmer Polizei in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Am Ende der Sendung gegen 21.50 Uhr hieß es bereits, es habe "eine Reihe von Hinweisen" aus dem TV-Publikum gegeben.