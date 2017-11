Facebook verschärft Vorgaben für Werbung

28.11.2017 Menlo Park. Facebook will sein Werbesystem reformieren, um künftig die Anwender besser vor Diffamierung, Betrug und Spam zu schützen. Das kündigte Facebook-Manager Rob Goldman an. Schon jetzt seien in den Gemeinschaftsstandards Hassrede, Beleidigungen, Einschüchterung und sonstiges verletzendes Verhalten verboten. Facebook werde viele "Werbeanzeigen proaktiv mit automatisierten und manuellen Tools" überprüfen. Das Netzwerk reagiert mit der Verschärfung der Werberichtlinien auf scharfe öffentliche Kritik.