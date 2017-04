Facebook schaltet "Sicherheitscheck" nach möglichem Anschlag an

07.04.2017 Stockholm. Facebook hat nach einem möglichen Anschlag in Stockholm seinen "Sicherheitscheck" aktiviert. Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden. Der "Safety Check" war ursprünglich unter dem Eindruck des Tsunami 2011 in Japan für den Fall von Naturkatastrophen entwickelt worden. Ein Kleinlaster ist im Stockholmer Zentrum in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht. Es soll Tote geben.