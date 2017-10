FPÖ willigt in Koalitionsgespräche mit der ÖVP in Österreich ein

24.10.2017 Wien. Die rechte FPÖ in Österreich hat das Angebot angenommen, in Koalitionsverhandlungen mit der konservativen ÖVP einzutreten. "Das bedeutet aber nicht, dass diese auch zwangsläufig zu einem positiven Abschluss führen müssen", sagte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der 48-Jährige und sein Verhandlungsteam wollen es den Konservativen nicht leicht machen. "Eine Regierungsbeteiligung ist kein Selbstzweck, sondern nur sinnvoll, wenn wir unsere Inhalte auch durchsetzen können", so Strache. Es gebe gemeinsame Schnittmengen mit der ÖVP, aber auch grundlegende Unterschiede.