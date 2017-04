FDP-Chef Lindner schließt Ampelkoalition im Bund nicht aus

01.04.2017 Berlin. FDP-Chef Christian Lindner schließt eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen im Bund nicht grundsätzlich aus, sieht aktuell aber größere Schnittmengen mit der CDU. Im Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" bekräftigte Lindner, dass seine Partei ohne Koalitionsaussage in die Bundestagswahl gehen werde. Lindner führt die FDP als Spitzenkandidat sowohl in die nordrhein-westfälische Landtagswahl als auch in die Bundestagswahl. Für NRW hat er eine Bündnis mit SPD und Grünen klar ausgeschlossen.