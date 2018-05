FC Bayern kämpft in Madrid ums Champions-League-Finale

01.05.2018 Madrid. Der FC Bayern München kämpft am Abend gegen Titelverteidiger Real Madrid um sein insgesamt sechstes Champions-League-Finale. Nach dem 1:2 im Halbfinal-Hinspiel muss der deutsche Fußball-Meister im Bernabeu-Stadion mindestens zwei Tore erzielen, um doch noch das Endspiel am 26. Mai in Kiew erreichen zu können. Ein 2:0 würde zum Weiterkommen reichen. Bei einem 2:1 gäbe es Verlängerung. Auch Elfmeterschießen wäre dann möglich. Die Partie gegen seinen Ex-Club könnte für Jupp Heynckes das letzte internationale Spiel als Trainer werden. Der 72-Jährige hört auf.