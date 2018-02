FBI hat bei Ermittlungen gegen Sportarzt Nassar gezögert

04.02.2018 New York. Das FBI soll laut einem Bericht der "New York Times" schon über ein Jahr von den Missbrauchsvorwürfen gegen den Ex-Teamarzt des US-Turnverbandes, Larry Nassar, gewusst haben, bevor der Fall öffentlich wurde. In dem Beitrag werfen Angehörige der Opfer Nassars dem FBI vor, zu zögerlich vorgegangen zu sein und so weitere Übergriffe nicht verhindert zu haben. In dem Zeitraum zwischen dem Beginn der Ermittlungen im Juli 2015 und dem Bekanntwerden der Vorwürfe im September 2016 sind laut Recherchen der Zeitung mindestens 40 Mädchen und Frauen von Nassar missbraucht worden.