FBI-Chef Comey sagt im Kongress zu Trumps Abhörvorwürfen aus

20.03.2017 Washington. Nach zweiwöchiger Kontroverse um unbewiesene Abhörvorwürfe von US-Präsident Donald Trump gegen seinen Vorgänger Barack Obama könnte es heute endgültige Klarheit geben. In einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses wird sich der Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, erstmals öffentlich zu Trumps Behauptungen äußern. Auch der Chef des Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, soll aussagen. Generell geht um die Moskau zur Last gelegten Versuche, sich in den US-Wahlkampf einzumischen.