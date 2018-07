Fünfte "schwarze Null" in Folge: Haushalt 2018

05.07.2018 Berlin. Der Bundestag hat den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Gegen die Stimmen der Opposition billigte das Parlament am Abend den Etat, der Gesamtausgaben von 343,6 Milliarden Euro vorsieht. Dabei soll der Bundeshaushalt zum fünften Mal in Folge ohne neue Schulden auskommen. Trotzdem sind in vielen Bereichen Mehrausgaben vorgesehen, etwa für neue Stellen bei der Bundespolizei und für die Einführung des Baukindergelds. Die monatelange Koalitionsbildung hatte die Arbeit am Haushalt erheblich verzögert.