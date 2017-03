Fünf Kernkraftwerke vorübergehend geräumt

10.03.2017 Kiel. 22 Minuten Ungewissheit: Weil der Funkkontakt zu einem Flugzeug kurzzeitig abgebrochen war, sind in Norddeutschland fünf Atomkraftwerke geräumt worden. Außerdem stiegen am Vormittag Abfangjäger der Luftwaffe auf und begleiteten das Flugzeug. Die Situation sei nach kurzer Zeit wieder unter Kontrolle gewesen, teilte das für die Atomaufsicht zuständige Energiewende-Ministerium in Kiel mit. Geräumt wurden Kernkraftwerke in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, zwei davon sind ohnehin nicht mehr am Netz.