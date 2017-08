Explosionen in Chemiefabrik in Texas nach Überschwemmung

31.08.2017 Washington. An einer Chemiefabrik nahe der texanischen Großstadt Houston ist es nach der Überschwemmung durch Sturm "Harvey" zu zwei Explosionen gekommen. Der lokalen Polizeibehörde zufolge kam ein Polizist nach dem Einatmen des Rauchs ins Krankenhaus. Die in der Fabrik gelagerten Chemikalien drohen zu überhitzen und zu explodieren, nachdem die Stromversorgung zur Kühlung der Anlage ausgefallen war. Vorsorglich waren schon gestern Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern in Sicherheit gebracht worden.