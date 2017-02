Explosion in Rettungswache - Zwei Männer schwer verletzt

13.02.2017 Bad Wiessee. In einer Rettungswache am Tegernsee hat sich eine gewaltige Explosion ereignet. Dabei wurden zwei Männer schwer verletzt. Über die Ursache der Detonation und dem folgenden Brand lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Allerdings berichtete die Polizei von Schweißarbeiten in dem Gebäude in Bad Wiessee. Die Rettungswache befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Polizeiinspektion. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im Millionenbereich.