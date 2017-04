Experten ziehen Stalking-Bilanz zu zehn Jahren Nachstellungsgesetz

04.04.2017 Berlin. Zehn Jahre nach dem Start des Nachstellungsgesetzes diskutieren in Berlin Juristen, Psychologen, Psychiater und Sozialarbeiter auf einer großen Stalkingkonferenz. Sie wollen über Verbesserungen in der Strafverfolgung und bei der Opferhilfe, aber auch über den Umgang mit Tätern sprechen. "Stalking ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine schwerwiegende Straftat", sagte Justizminister Heiko Maas, der ein Grußwort sprechen will. Stalking gilt heute als großes gesellschaftliches Problem, von dem mehr als jeder zehnte Bundesbürger einmal im Leben betroffen sein kann.