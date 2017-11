Experten rechnen mit steigenden Zahlen beim Neuwagenverkauf

29.11.2017 Geislingen. Die Debatte um Diesel-Fahrverbote sorgt nach Einschätzung von Experten für weiter steigende Zahlen bei den Neuwagenverkäufen. Eine Prognose des Instituts für Automobilwirtschaft in Geislingen geht für das kommende Jahr von mehr als 3,5 Millionen Fahrzeugen aus - nach 3,45 Millionen in diesem Jahr. Außerdem soll die Zahl der verkauften Autos mit Elektroantrieb - Plug-In-Hybride eingerechnet - im kommenden Jahr auf mehr als 100 000 steigen. Das wären mehr als doppelt so viele wie in diesem Jahr erwartet werden.