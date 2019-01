Experten: In Deutschland fehlen Tausende Stellplätze für Lkw

20.01.2019 Goslar. Ob an der A7 oder der besonders stark belasteten Ost-West-Achse A2: An Deutschlands Autobahnen fehlen nach Ansicht von Experten Tausende Lkw-Stellplätze. Weil sie deshalb oft keine legale Parkmöglichkeit fänden, stellten die Fahrer ihre Lastwagen vielfach regelwidrig ab, bemängelte der ADAC vor Beginn des 57. Deutschen Verkehrsgerichtstags. Auf Raststätten gebe es für Pkw dann oft kein Durchkommen mehr, sagte ein Sprecher. Der Verkehrsgerichtstag beginnt am Mittwoch in Goslar.