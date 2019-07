Ex-Sonderermittler Mueller belastet Trump

24.07.2019 Washington. In einer spannungsgeladenen Anhörung vor dem US-Kongress hat der Ex-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, deutlich gemacht, dass Präsident Donald Trump durch seine Untersuchungen nicht komplett entlastet wurde. Mueller verneinte mehrfach die Nachfrage, ob der Präsident durch die Ermittlungen vom Vorwurf der Justizbehinderung freigesprochen worden sei. Mueller wirkte bei der Anhörung an manchen Stellen fahrig und nervös. Mehrere Republikaner bombardierten Mueller regelrecht mit Fragen. Dieser antwortete oft nur knapp oder verwies auf seinen Ermittlungsbericht.