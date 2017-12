Ex-CDU-Größen fordern schärferes Profil der Partei

02.12.2017 Berlin. Mehrere ehemals führende Christdemokraten haben mit dem Wahlkampf unter Kanzlerin Angela Merkel abgerechnet und ein schärferes Profil der Partei gefordert. Nordrhein-Westfalens Ex-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers sagte im ZDF-"heute journal" über die Strategie der Demobilisierung, also den Versuch, sich eine Mehrheit durch "Einschläfern" vieler Wähler zu sichern: "Das war immer schon undemokratisch." Hamburgs Ex-Bürgermeister Ole von Beust sagte: Auch in der Mittelschicht gebe es Sorgen, Abstiegsängste. Man könne nicht alles verdecken mit: "Uns geht's so gut wie noch nie."